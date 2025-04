CAMPIONATO SAMMARINESE Tra la Virtus e il bis è rimasta solo la matematica Neanche il Tre Penne frena la corsa verso lo scudetto numero 2 del club di Acquaviva

+5 a 3 giornate dalla fine, tra la Virtus e lo scudetto bis è rimasta solo la matematica. Vincere non è facile ma confermarsi è sempre più difficile e anche con il Tre Penne, tutto sommato una partita equilibrata, a fare la differenza sono i dettagli. La Virtus è squadra che sa come e quando indirizzare le partite. Si appoggia su una difesa granitica, le geometrie di Ciacci, un palleggiatore ancora tra i migliori come Ivan Buonocunto, la freschezza di Pecci. I nero/verdi volano verso il meritatissimo bis costruito con la caratteristica che hanno le squadre che vincono i campionato: la continuità. Tutto quello che in questa stagione balorda non si è visto nel Tre Penne. I biancoazzurri di San Marino Città hanno perso terreno fin da subito con una serie di pareggi, poi un mercato di riparazione costoso ma improduttivo, e tutta una serie di errori societari, culminati nel caso Cuomo. Stando a quello che trapela, in questo caso, forse unico caso, non pagherà l'allenatore, Nicola Berardi sarà riconfermato, ma gran parte della rosa. Il Tre Penne il prossimo anno si rifarà il look, ma adesso deve pensare a chiudere al meglio la stagione. La partita. Primo tempo come detto bilanciato con la prima vera parata effettuata da Passaniti sulla conclusione di Guidi, Poi sul finire di frazione cresce la Virtus, Rizzo impegna severamente Migani. Poi tocca a Ivan Buonocunto stuzzicare il portiere del Tre Penne. E' il preludio al gol che nasce dalla solita ormai determinante palla inattiva. Michele Rinaldi con potenza e precisione per il vantaggio Virtus. La ripresa ruota, a favore dei nero/verdi sostanzialmente su tre episodi. Il gol del pareggio del Tre Penne annullato, tra le proteste vibranti e generali dei biancoazzurri. Il salvataggio sulla linea a portiere battuto di De Lucia sulla conclusione di Ricciardo. E infine il raddoppio su calcio di rigore per fallo di Migani ai danni di Golinucci. Penalty trasformato da Vallocchia. Nel “glaciale” campo di Domagnano, Virtus batte Tre Penne 2-0. La squadra di Bizzotto a tutta velocità verso il meritatissimo bis che con con una serie di combinazioni potrebbe arrivare già domenica prossima.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: