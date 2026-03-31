NAZIONALE Tra San Marino e Andorra un pareggio che sta (molto) stretto ai Titani L'amichevole internazionale finisce 0 a 0. Nanni sbaglia un rigore al 68'. Matteo Vitaioli riceve il premio dalla Uefa per le 100 presenze in Nazionale

Il pre San Marino – Andorra ha un solo nome: Matteo Vitaioli, l'attaccante nato il 27 ottobre 1989 premiato per i suoi 100 gettoni in Nazionale. Dal 2011 la UEFA consegna al giocatore alla centesima presenza un cappello commemorativo in velluto con un pendaglio in cima e lo stemma della federazione d'appartenenza del giocatore, oltre ad una medaglia d'argento con laccetto azzurro. Matteo Vitaioli ha debuttato il 17 ottobre 2007 contro il Galles, ha realizzato il suo primo e unico gol con la maglia della Nazionale l'8 settembre 2015 nella partita persa per 2-1 contro la Lituania valevole per le qualificazioni agli Europei di Francia 2016, siglando il gol del momentaneo pareggio e interrompendo il digiuno di gol in trasferta della Nazionale che durava da oltre 14 anni, Il 18 novembre 2025, contro la Romania, taglia il prestigioso traguardo. Vitaioli, ha ricevuto il riconoscimento Uefa dalle mani del Presidente FSGC Marco Tura e dal Segretario Generale della Federcalcio Luigi Zafferani. Un traguardo che non è passato certamente inosservato, e la Segreteria di Stato allo Sport con il Segretario Rossano Fabbri ha omaggiato Vitaioli con una targa celebrativa. Ma non è tutto, perchè anche il Presidente della Federazione Andorrana Felix Alvarez ha donato una maglia evocativa all'attaccante della Nazionale. Per meglio comprendere l'importanza del riconoscimento in tutto il mondo sono 643 i giocatori che hanno centrato questo traguardo, e ovviamente tra loro ci sono nomi di altissimo livello. Un momento molto sentito, emozionante, meritatissimo, che ha anticipato l'amichevole con un primo tempo nel quale ha brillato Filippo Berardi tunnel sul diretto avversario poi sulla deviazione va in difficoltà il portiere Ruiz che in qualche modo rimedia. Proteste per un fallo di mano in area braccio largo ma l'arbitro non interviene. Andorra costruisce poco o nulla, c'è il colpo di testa di Rosas sul quale Colombo interviene mettendo in calcio d'angolo. Minuto 42, Alessandro Tosi tra i migliori insieme a Berardi e il difensore Pasolini gigantesca la sua partita, parte il cross preciso, Nicola Nanni anticipa il difensore, sulla linea in rovesciata Olivera ci mette una grande pezza. San Marino ad un soffio dal vantaggio . La squadra di Cevoli insiste con la bella combinazione Capicchioni – Nanni il centroavanti impegna Ruiz che respinge con i piedi. Colombo, è bravo a scegliere bene il tempo dell'uscita per impedire a Rosas di calciare in porta. Altra clamorosa palla gol, con Tosi che scarica in mezzo, Michele Cevoli non trova l'impatto a pochi metri dalla porta. Poi l'episodio con il fallo di mano di Llovera in questo caso il Direttore di Gara concede il calcio di rigore. Nicola Nanni, a prescindere ottima la sua partita, strozza la conclusione che finisce sul palo, sulla ribattuta, Lorenzo Lazzari non riesce ad indirizzare. Grande rammarico per quello che poteva essere ed invece non è stato. San Marino prima del termine colleziona altre potenziali occasioni ma il risultato non cambierà più. Al San Marino Stadium San Marino – Andorra 0-0. A giugno altre due amichevoli con Bangladesh e Azerbaigian

Lorenzo Giardi

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