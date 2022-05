CAMPIONATO SAMMARINESE Tra Tre Fiori e Faetano un 1-1 che lascia tutto aperto A segno, nel finale, Federico e Adami, entrambi di testa su azione d'angolo: ai gialloblu di Fiorentino basterà un'altra X, per quelli del Marano sarà obbligo di vittoria.

Un paio d'angoli nel finale, qualche colpo di testa ed ecco l'1-1 tra Tre Fiori e Faetano. Pur con qualche difficoltà, i freschi vincitori della Coppa Titano difendono il fattore campionato e per la semifinale gli basterà un'altra X, mentre i gialloblu del Marano saranno obbligati alla vittoria.

Gol a parte la partita regala poco e si riassume in fretta: Palazzi a giro dal lato corto dell'area, Simoncini respinge. Sul fronte opposto Cuzzilla si libera proprio di Palazzi – forse irregolarmente – e imbuca, Gjurchinoski non arriva in tempo per il tocco a rete.

Quindi, dal 79° in poi, i gol: Palazzi dalla bandierina, Soumah fa la torre e Federico sbuca alle spalle di Ramundo, beffando Simoncini sul suo palo. Copione simile, 9' dopo, per il pari: qui è Gjurchinoski a battere dall'angolo per la testa di Adami, che schiaccia a incrociare senza possibilità di replica. Il Tre Fiori la raddrizza e al momento tanto basta, il Faetano invece comunque in corsa e potrà giocarsi il tutto e per tutto nel ritorno domenicale.

