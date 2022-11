NAZIONALE Tra un settimana Santa Lucia - San Marino Giovedì 17 novembre con diretta su San Marino RTV (Sky 520 e digitale 831) la prima delle due amichevoli della nazionale di Costantini nell'isola dei Caraibi.

Dopo l'Africa, con Capo Verde e Seychelles, il Nord Centro America con Santa Lucia. La Nazionale di San Marino scenderà in campo tra una settimana al Daren Sammy Cricket Ground, struttura da 13 mila posti che ospita le gare casalinghe della nazionale caraibica. Due amichevoli in tre giorni per la squadra di Fabrizio Costantini che partirà lunedì 14 novembre per Londra, poi il giorno successivo il volo transoceanico fino a Santa Lucia. Sarà la prima volta contro una nazionale della Concacaf. La nazionale guidata da Stern John, ex giocatore di Nottingham Forest e Southampton, è reduce dalle due vittorie nella Nations League nordamaericana contro Dominica e Anguilla. Santa Lucia occupa la posizione 172 nel ranking FIFA, San Marino con la 211 è all'ultimo posto. La prima delle due amichevoli è in programma alle 18 di Santa Lucia, quando a San Marino saranno le 23. La gara sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV sui canali 520 Sky e 831 del digitale terrestre.

Nel gruppo che volerà nell'isola dei Caraibi non ci saranno di certo Nicola Nanni e Filippo Berardi, ancora alle prese con i relativi infortuni. Faranno parte della trasferta due giocatori del Victor San Marino, il centrocampista Lorenzo Lazzari e il difensore Alessandro Tosi. Aggregato al gruppo della Nazionale anche il centrocampista dello United Riccione Lorenzo Capicchioni. Per quanto riguarda gli avversari di Santa Lucia tra i giocatori più rappresentativi il capitano Frederick Kurt, in gol anche con Anguilla, che milita nel campionato del suo paese e Terell Thomas, giocatore del Charlton Athletic, terza divisione inglese.

Domenica 20 novembre alle ore 21, sempre in diretta su San Marino RTV, la seconda amichevole contro Santa Lucia. La nazionale del Titano ripartirà il giorno seguente con rientro previsto a San Marino nella serata di martedì 22 novembre.

