ECCELLENZA Tra Victor e Savignanese un 1-1 che tiene tutto aperto A Pacchioni risponde Ambrosini ed entrambe recuperano un punto al Russi, caduto in Valsanterno.

Fa tutto il Victor in un pomeriggio che tiene vivo fino all'ultimo il triello per il secondo posto. Prima il suicidio e poi la reazione per riacciuffare l'1-1 con la Savignanese, che permette ad entrambe di salire a -1 dal Russi, caduto in Valsanterno. Una X che fa il gioco dei glialloblu, in vantaggio negli scontri diretti su un San Marino che tra una settimana va proprio dal Russi ma al quale, a questo punto, vincere potrebbe non bastare: in caso di arrivo alla pari, al girone promozione va Savignano.

[Banner_Google_ADS]

Gara bella e fin dal via: 40” e Battistini crossa per la testa di Pacchioni, Pazzini devia sulla traversa. Di là invece Morelli prolunga il servizio di Greco e incanala Santoni verso il vantaggio, cancellato dalla bandierina alzata per un fuorigioco che se c'è, c'è di un niente. Poi Barone e spizzata di Carrer a liberare ancora Santoni, stavolta infrantosi su Rossi. Segno di un Victor in crescita e che ora comanda il gioco: in uno dei tanti traversoni di Ambrosini, Mazzarini anticipa di un soffio Morelli, nel recupero invece ancora Barone per il solito Santoni che manda appena a lato di testa.

Con la ripresa invece l'andazzo si inverte, San Marino perde Carrer per infortunio, resta col solo Ambrosini davanti e la Savignanese prende campo: Osayande per Nicolini che si divora la stoccata a rete, mentre sulla torre di Pacchioni a imbeccare Osayande Pazzini è decisivo in uscita bassa. Discorso opposto quando l'estremo esce a calciarla via ma centra in pieno Pacchioni, con la palla che schizza in porta per il 10° in campionato dell'ex Fiorentino. Adesso il Victor sarebbe fuori dai giochi, ma anziché affossarsi moralmente reagisce e alza il baricentro, complice una Savignanese viceversa tutta a protezione dello status quo. L'assalto sembra fine a se stesso, invece Greco, al secondo assist consecutivo, serve tra le linee per Ambrosini, che s'inserisce in spaccata e infila una rete pesantissima, la quarta per il nuovo capocannoniere in solitaria del Victor. Che non ha più il destino totalmente nelle sue mani ma almeno va a Russi coi giochi ancora aperti.



I più letti della settimana: