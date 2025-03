CAMPIONATO SAMMARINESE Trauma facciale per Sow. Nottata in ospedale per Lisi L'attaccante della Libertas era stato trasportato in Ospedale. Il centrocampista della Juvenes/Dogana aveva accusato dei malesseri al termine della partita a causa di una pallonata.

Trauma facciale per Sow. Nottata in ospedale per Lisi.

Trauma facciale per il calciatore della Libertas Sow rimasto coinvolto in uno scontro di gioco nel corso della partita di domenica contro il Faetano. Nel contrasto con l'avversario Sow aveva sbattuto violentemente il volto sul terreno di gioco, tanto da perdere conoscenza per alcuni minuto. Trasportato in ospedale, il giocatore è stato sottoposto a una tac di controllo che non ha rilevato conseguenze. Sow è tornato a casa al termine degli esami.

Nottata in ospedale invece per il giocatore della Juvenes/Dogana, Nicholas Lisi che in occasione della sfida contro la San Marino Academy è stato colpito da una pallonata, accusando dei malesseri nelle ore successive alla sfida. A titolo precauzionale è stato tenuto in osservazione, ma già domani è prevista la dimissione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: