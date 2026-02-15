TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:53 Persichini "sono tre punti importantissimi per la nostra classifica" Ziello:" pensiamo a fare bene con il Castelfidardo" 18:47 Polizia Civile: criticità nella sicurezza del "Vision Club" 18:46 Casciotti:" Stiamo superando un periodo difficile" Ingenito: "Non riusciamo a sfruttare le occasioni" 18:41 Ravenna, ritorno vincente per Mandorlini: 2-0 alla Juve Next Gen 18:33 Faetano, Sperindio ed Elia in coro: "Peccato, occasione persa" 18:29 Libertas, Guidotti: "Tre punti importanti per affrontare le prossime con più serenità" 18:25 Il Bra punge, l'Ascoli lo travolge (1-3) 18:13 Libertas, deciso passo verso gli spareggi play-off: 2-1 al Faetano 17:55 Il Forlì rimonta il Guidonia (2-2), ma meritava di più 16:43 San Marino - Unipomezia 0-4
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Tre Fiori, altro stop: Virtus a -1. Ma il Tre Penne non ne approfitta

La Folgore ferma sul 2-2 la capolista, salvata da Berardi nel finale. Neroverdi senza problemi col Fiorentino, 1-1 tra biancazzurri e Cosmos. Vince la Libertas

15 feb 2026
Foto: ©FSGC/Novelli
Foto: ©FSGC/Novelli

Il Campionato sammarinese 2025/26 sorprende ancora: dopo il Pennarossa, anche la Folgore ferma il Tre Fiori sul pareggio. Anzi, la capolista ha anche rischiato di subire la prima sconfitta del torneo, ma è stata salvata nel 95' dal goal del definitivo 2-2 segnato da Bernardi.

Ne approfitta la Virtus, che domina con il Fiorentino, vincendo 3-0 con reti tutte nella ripresa: apre De Lucia, allunga Scappini, chiude Zenoni. Chi perde un'occasione è il Tre Penne, che, invece di concludere la giornata a -4 dal Tre Fiori e a -3 dalla Virtus, resta a -6 dalla vetta pareggiando per 1-1 contro il Cosmos: a Bartoli risponde Ambrosini.

Nella zona turno preliminare, la Libertas vince lo scontro diretto contro il Faetano e mette cinque punti tra sé e l'undicesimo posto, occupato proprio dai gialloblù. Succede tutto nel finale, con vantaggio di Quarta al 73', pareggio di Alabay al 79' e goal vittoria di Guidotti al 91'.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.