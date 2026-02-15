CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Fiori, altro stop: Virtus a -1. Ma il Tre Penne non ne approfitta La Folgore ferma sul 2-2 la capolista, salvata da Berardi nel finale. Neroverdi senza problemi col Fiorentino, 1-1 tra biancazzurri e Cosmos. Vince la Libertas

Il Campionato sammarinese 2025/26 sorprende ancora: dopo il Pennarossa, anche la Folgore ferma il Tre Fiori sul pareggio. Anzi, la capolista ha anche rischiato di subire la prima sconfitta del torneo, ma è stata salvata nel 95' dal goal del definitivo 2-2 segnato da Bernardi.

Ne approfitta la Virtus, che domina con il Fiorentino, vincendo 3-0 con reti tutte nella ripresa: apre De Lucia, allunga Scappini, chiude Zenoni. Chi perde un'occasione è il Tre Penne, che, invece di concludere la giornata a -4 dal Tre Fiori e a -3 dalla Virtus, resta a -6 dalla vetta pareggiando per 1-1 contro il Cosmos: a Bartoli risponde Ambrosini.

Nella zona turno preliminare, la Libertas vince lo scontro diretto contro il Faetano e mette cinque punti tra sé e l'undicesimo posto, occupato proprio dai gialloblù. Succede tutto nel finale, con vantaggio di Quarta al 73', pareggio di Alabay al 79' e goal vittoria di Guidotti al 91'.

