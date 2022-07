CONFERENCE LEAGUE Tre Fiori, Benedettini: “Cerchiamo un’altra impresa, come in Lussemburgo”

Dopo l’impresa contro il Fola, il Tre Fiori vola verso le isole Far Oer per affrontare il B36 nel secondo turno preliminare di Conference League. Un viaggio partito martedì sera da Rimini verso Oslo e che proseguirà con il volo dalla Norvegia per Torshavn, capitale delle Far Oer. I gialloblù vanno a caccia di un’altra impresa come spiegato dal Direttore Generale Giacomo Benedettini.

Nel video l’intervista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: