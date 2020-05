Il Tre Fiori è certo che la sua estate sarà in campo. La squadra del Castello di Fiorentino sarà una di quelle chiamate a difendere i colori di San Marino nelle Coppe Europee in caso di sospensione della stagione. Nell'ipotesi di una ripresa con i play off i gialloblu parteciperanno alla corsa scudetto da numero 1 della griglia grazie al primo posto nel Q1.

Nel video l'intervista a Giacomo Benedettini, direttore generale del club di Fiorentino