Tre Fiori, Benedettini: "Sogniamo la stella, puntiamo al passaggio del turno in Champions"

Le coppe del Tre Fiori

La sede del Tre Fiori si arricchisce di un nuovo trofeo. Lo scudetto numero 8 della storia del club gialloblu arriva al termine della stagione più incredibile di tutti i tempi. Per la prima volta in 35 edizioni di Campionato Sammarinese il titolo non viene assegnato sul campo. Il Tre Fiori si aggiudica uno scudetto che mancava da 9 anni.

L'ultimo volta era il 2010/2011 vittoria in finale contro il Tre Penne, era il terzo titolo consecutivo del Tre Fiori, che si conferma la squadra con più scudetti del Titano e allunga nell'albo d'oro, sognando anche la stella da mettere sulle maglie. Il futuro prossimo dice Champions League da giocare il prossimo 8 agosto. Il Tre Fiori è la squadra che andata più vicina al passaggio del turno in questa coppa con due pareggi contro il Sant Julià e l'eliminazione ai calci di rigore.