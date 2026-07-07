CHAMPIONS LEAGUE Tre Fiori, Bernardi: "Possiamo impensierire il Larne" L'attaccante debutterà in Europa con i gialloblù dopo aver saltato la Conference League nel 2025: "Sono emozionato. Spero che in campo non si veda"

Assente in Conference League nel 2025, Tommaso Leon Bernardi farà l'esordio europeo con la maglia del Tre Fiori direttamente nella competizione dei grandi, in Champions League. L'attaccante, inserito in lista per la sfida d'andata con il Larne (stasera, ore 20.30, San Marino Stadium), commenta così l'imminente debutto continentale: "È un motivo di grande orgoglio, anche perché è arrivato grazie alla vittoria del campionato. Diciamo che c'è tanta emozione, però spero che stasera questa cosa non si veda".

Nello studiare il Larne, che differenze hai notato? Atletiche, fisiche, tecniche? Se ce ne sono...

"Guardando qualche loro video, abbiamo notato come siano una squadra molto fisica, una squadra di corsa, molto atletica, e quindi dovremmo essere bravi a controllare questa loro capacità".

Secondo te sarà più importante trovare il momento giusto per fare goal o, prima di tutto, provare a non subirne?

"È dura da dire, vediamo con la partita. Onestamente spero, anche per la squadra, di non prendere goal, perché questo preliminare dura 180 minuti quindi sarà fondamentale non subirne, però se riuscissimo a fare goal sarebbe meglio in vista del ritorno".

A proposito di goal, è un attacco consolidato il vostro, ormai sono tre stagioni che siete insieme. Questo è un vantaggio sul campo, per voi?

"Sì, è un vantaggio sicuramente, perché ci conosciamo molto bene, conosciamo le nostre caratteristiche, anche la squadra le conosce e penso che possano essere fastidiose anche contro squadre di questo tipo".

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