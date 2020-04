CAMPIONATO Tre Fiori, Cecchetti: "La salute prima di tutto, siamo dei leoni in gabbia" Le squadre del campionato sammarinese rimangono in attesa di indicazioni su un'eventuale ripresa. Tra queste anche il Tre Fiori di Matteo Cecchetti, capolista del Q1 e ancora imbattuto nella Seconda Fase.

Da oltre un mese - precisamente dal 23 febbraio scorso - non si respira più calcio a San Marino. Campionato Sammarinese e Coppa Titano sospesi per la pandemia da Coronavirus e ancora nessuna indicazione su un'eventuale ripresa. In attesa, tra le 15 squadre, c'è anche il Tre Fiori capolista del Q1. All'ottava giornata della seconda fase i gialloblu di Fiorentino erano in testa con 20 punti, frutto di 6 vittorie e 2 pareggi oltre al miglior attacco e nessuna sconfitta.

Poi, però, lo stop inatteso e l'incertezza che pervade giocatori, tecnici e dirigenti. In voga in questo momento ci sono le videochiamate per continuare a tenersi in forma ed allenarsi. Sempre distanti, ma un po' più uniti.

Nel servizio l'intervista a Matteo Cecchetti, allenatore Tre Fiori

