CHAMPIONS LEAGUE Tre Fiori, Cecchetti: ”Noi restiamo qui fino a martedì”

Il tecnico del Tre Fiori Matteo Cecchetti non usa mezzi termini, chiede il massimo impegno con l’obiettivo dichiarato di restare in Svizzera fino a martedì (finale ore 18). Cecchetti individua nelle ripartenze veloci del Linfield la loro migliore caratteristica. Propone una difesa a 3, che diventerà a 5 in fase di non possesso.

In campo dall’ inizio i fratelli Simoncini, Aldo e Davide. Non è nelle migliori condizioni il bomber della Tritium Adriano Marzeglia che partirà dalla panchina. “Sfrutteremo la profondità in velocità per andare a vincere la partita" dice Cecchetti. Il Tre Fiori lascerà l’hotel alle 13 per raggiungere il centro sportivo di Nyon dove alle 15 si giocherà la semifinale valida per il primo preliminare di Champions League. Ieri sera la squadra dopo cena ha assistito alla partita di Champions tra Juventus e Lione prima di coricarsi . Questa mattina seduta defaticante in palestra.

Cecchetti annuncerà la formazione durante la riunione tecnica che si terrà alle 10.30. Pranzo alle 11.30 e partenza per Nyon alle 13.

Nel video l'allenatore del Tre Fiori Matteo Cecchetti





