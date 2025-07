Tre Fiori, ci siamo: col Pyunik si cerca il tris europeo

Essere la prima sanmarinese a passare il turno in due partecipazioni consecutive di una coppa europea: questo è il nuovo record nel mirino del Tre Fiori, in Armenia per difendere l'1-0 sul Pyunik e prendersi un posto al secondo turno di Conference League, dove aspettano gli ungresi del Diosgyor. Non sarà compito facile, perché già all'andata gli armeni, seppur a secco, hanno dimostrato di saper dominare la partita tra scambi rapidi e aggressività.

"Il divario tra le due compagini comunque è un divario importante - osserva l'allenatore del Tre Fiori, Danilo Girolomoni - partiamo dal risultato di vantaggio, quindi gli avversari sono costretti, per forza di cose, a cercare di trovare il pareggio e poi magari provarla a vincere. Starà a noi essere bravi e avere il compito di arginarli e poi colpirli. Ai ragazzi chiedo le stesse cose che hanno fatto all'andata, che non è per nulla scontato: non perché non la fanno, ma perché è stato difficilissimo farlo. Quindi credo che dovremo mettere il cuore oltre l'ostacolo e cercare di affrontare al meglio questa partita e portare a casa la qualificazione. Siamo sereni, nel senso che siamo concentrati e noi la concentrazione la viviamo così, ridendo e scherzando, e poi quando c'è da diventare seri, diventiamo seri. Questo è un po' il nostro mantra e anche qua faremo così, anche se adesso la partita è veramente importante e difficile, più di quelle che abbiamo giocato finora".

Nel segno della continuità, apparentemente, anche l'afosa rifinitura nello stadio del Pyunik, una sorta di antico anfiteatro riadattato al pallone. Salvo un rimescolamento di carte nel finale, i "casaccati" sono i titolari dell'andata: Matteoni, Rea, Sirri davanti a Nardi; Manfroni, Benedettini, Censoni, Dolcini, Vandi; Ferri, Prandelli. Squadra che ha girato bene si conferma, almeno in grossa misura. Girolomoni, però, non esclude qualche accorgimento: "Vediamo, ho qualche dubbio. Di solito la notte mi porta consiglio e il giorno dopo mi tolgo quei due o tre dubbi che mi porto sempre. Speriamo che vada bene come la volta scorsa."