Tre Fiori, clamorosa eliminazione: Domagnano ai quarti dei play-off

ph: @fsgc

I campioni in carica eliminati al primo turno della post-season: il Tre Fiori dice addio ai sogni di gloria in campionato, merito di un Domagnano che parte come outsider ma meritatamente va avanti e si regala La Fiorita ai quarti di finale. Gli uomini di Matteo Cecchetti si svegliano troppo tardi, quando quelli di Paolo Cangini sono già sul 2-0 costruito per intero nel secondo tempo. Il primo è comunque un'esclusiva Domagnano: combinazione tra Ambrogetti e Semprini, il pallonetto del 19 sfiora la traversa e termina sul fondo. Poco prima della mezz'ora un rimpallo favorisce Alessandro Rossi che non va avanti e calcia di prima intenzione, Aldo Simoncini si distende all'angolo basso. Il bomber giallorosso ci riprova qualche istante dopo sull'apertura panoramica di Cangini ma non trova la porta in estirada.









0-0 a fine primo tempo e al Tre Fiori andrebbe bene così. Ma il Domagnano difende con ordine, attacca con vivacità e soprattutto ci crede. Questo porta l'ex Giovanni Bonini – arrivato a gennaio dopo aver iniziato la stagione proprio a Fiorentino – ad avventarsi sulla sfera e battere Aldo Simoncini con una gran conclusione in volee. I “Lupi” vanno in vantaggio e continuano a spingere: Semprini lascia sul posto Rea, tentativo deviato e alto di pochissimo. Passano solo 60 secondi, Bonini mette in mezzo e Ambrogetti – solo sul secondo palo – non lascia scampo al portiere del Tre Fiori e realizza un 2-0 che ha del clamoroso. Da qui in poi sarà solo Tre Fiori: sponda di Davide Simoncini, Apezteguia ci prova in pallonetto. Palla che si stampa sul palo e torna in campo. Sartori, invece, continua ad essere una spina nel fianco: dribbling fulmineo e Santoni non ci arriva per questione di centimetri. Negli ultimi minuti altra doppia chance gialloblu: Pracucci viene murato da Leardini poi Santoni fa tutto bene sulla destra ma Apezteguia spreca da pochi passi ed il Tre Fiori è fuori dalla corsa allo scudetto mentre il Domagnano, ora, non si pone limiti.