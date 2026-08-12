Tre Fiori, col Drita serve un'impresa. Prandelli: "Ci proveremo, non sarà facile"

Una città che corre veloce per provare a prendersi il futuro e mettersi alle spalle un durissimo passato recente, uno stadio rinnovato nello scorso decennio, diventato la casa della Nazionale e di ogni partita internazionale del Paese e un'ambiziosa avversaria. Ecco gli elementi della sfida che il Tre Fiori affronterà questa sera nel ritorno del terzo turno preliminare di Conference League, a Pristina, capitale di una Nazione non ancora riconosciuta da tutti ma decisa a ritagliarsi un ruolo da protagonista: il Kosovo.

Qui i campioni di San Marino affronteranno nuovamente il Drita, squadra della città di Gjilan, un'ora a sud est della capitale, luogo di nascita del due volte campione europeo di club Xherdan Shaqiri.

Si ripartità dall'1-4 dell'andata, risultato pesante e forse anche troppo punitivo nei confronti del Tre Fiori, che era sceso in campo per fare la partita e riproporrà lo stesso atteggiamento costruttivo al ritorno.

Una rosa ridotta limiterà le scelte di mister Girolomoni, che però crede nella possibilità di disputare una bella gara e durante la rifinitura ha chiesto ai suoi di girare palla con coraggio. Palleggio e ampiezza saranno le basi del tentativo di rimonta gialloblù.







