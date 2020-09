MERCATO Tre Fiori: colpo Del Sante in attacco

Il Tre Fiori ha comunicato di aver ingaggiato Stefano Del Sante. Attaccante classe 1987, Del Sante può vantare una lunga carriera tra i professionisti in Serie C – tra le tante squadre anche Mantova, Varese e Ancona – e nelle ultime 3 stagioni ha militato in D con le maglie di Prato, Forlì e Bastia.



