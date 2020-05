Tre Fiori, confermato Matteo Cecchetti

Attraverso un comunicato stampa, il Tre Fiori ha annunciato la conferma del tecnico Matteo Cecchetti anche per la prossima stagione. Per l'allenatore gialloblu sarà il quarto campionato alla guida della formazione di Fiorentino. “Sono davvero contento che la società abbia deciso di rinnovarmi la fiducia” - dice Cecchetti - “segno dell'apprezzamento del lavoro svolto non solo sul campo ma anche di crescita personale."

“Siamo contenti di ciò che Matteo ha fatto in questi anni e siamo felici di poter proseguire insieme” - ha affermato il direttore generale Giacomo Benedettini - “avremmo voluto giocarci fino in fondo questa stagione ma siamo in attesa di capire cosa decideranno le istituzioni.”