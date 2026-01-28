Tre Fiori di nuovo solo in vetta, Cosmos ko 3-0

Dopo un tempo di stallo, il Tre Fiori si fa letale e prende il largo sul Cosmos, per un 3-0 che gli vale +3 sulla Virtus e primato solitario. La capolista continua la sua striscia perfetta - 6 partite, tutte vinte, 20 gol fatti e nessuno subito – Serravalle invece resta a -1 dall'ultimo posto buono per i playoff diretti, contesto tra Juvenes e Fiorentino.

Come in quei 7' iniziali giocati nella nebbia, nel primo tempo si vede ben poco, quasi tutto a cavallo del quarto d'ora: Bernardi libera in area Dolcini che mette sul lato opposto per Pini, murato da Mularoni, sul ribaltamento Gaita sulla mezzaluna per la conclusione di Hamati e respinta in angolo di Nardi. Tra uno sbadiglio e l'altro si arriva allo scadere di frazione, quando Benedettini sveglia tutti con un colpo d'autore: il trequartista affonda a sinistra, s'infila tra Gaita e Mularoni e, una volta varcata l'area, piazza il rasoterra in angolo che vale il vantaggio.

Duplice e ripresa subito vivace, anche grazie ai subentrati: da un lato il grande ex Gjurchinoski, che farebbe patta se non fosse che il servizio smarcante di Andretta lo pesca in fuorigioco; dall'altro Sensoli che difende il pallone al limite e scarica per l'invenzione di Prandelli, un destro a giro di prima intenzione che sorprende Semprini con la sponda della traversa. Applausi e 11° centro in campionato per il bomber che agguanta Badalassi a -1 dal capocannoniere Bonetti.

La combo pari annullato-raddoppio subito annichilisce il Cosmos, il Tre Fiori prende il controllo e ancora Prandelli sfiora la doppietta, staccando deciso, ma fuori misura, sull'angolo di Sami. Il sipario cala comunque di lì a poco grazie allo spunto di Sensoli che parte a sinistra, elude Mularoni e, guadagnato il fondo, mette sul palo lungo, dove Bernardi deve solo toccare in rete. Tris Tre Fiori e gara chiusa già al 60°: l'ultima mezz'ora offre giusto la punizione dalla distanza di Gjurchinoski deviata appena sopra la traversa, troppo poco per sporcare la striscia illibata della capolista.

