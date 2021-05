Tre Fiori e La Fiorita si contendono la Coppa Titano: 300 spettatori allo "Stadium"

Il San Marino Stadium si tira a lucido con due squadre del calcio sammarinese pronte a tornare sul terreno di gioco dell'ex Olimpico per contendersi un trofeo. Alle 20.45 calcio d'inizio di La Fiorita-Tre Fiori, ultimo atto della Coppa Titano. Ieri i ragazzi di Nicola Berardi e quelli di Matteo Cecchetti hanno provato le ultime cose nella rifinitura, questa sera sarà battaglia vera. Per i gialloblu di Montegiardino è la prima di due finalissime – la prossima il 22 maggio in campionato contro la Folgore – ed è già sicura del pass europeo mentre quelli di Fiorentino dovranno giocarsi il tutto per tutto e garantirsi la partecipazione alla Conference League, la nuova competizione per club voluta dalla UEFA.









Due assenze pesanti in casa Tre Fiori: Davide Simoncini, pilastro e capitano della Nazionale biancazzurra, e Matteo Sartori, autore del gol del 2-0 nella semifinale contro il Tre Penne. Salvo imprevisti dell'ultima ora, La Fiorita è al completo e si affiderà all'esperienza di Danilo Rinaldi – che questa Coppa l'ha già alzata nel 2018, con la fascia al braccio – a Gianluca Vivan e Lucio Peluso, entrambi in un gran momento di forma. Allo “Stadium” - poi - tornerà il pubblico con 300 spettatori sugli spalti, selezionati e su invito. Ci sarà la diretta TV da parte di San Marino RTV sul canale 73 del digitale terrestre, oltre al “live” streaming sul sito e sulla pagina Facebook. Prevista anche la diretta radio, sui 103.2 di San Marino Classic.