Tre Fiori e Matteo Cecchetti ancora insieme

Per il quinto anno consecutivo Matteo Cecchetti sarà l'allenatore del Tre Fiori. E' la stessa società gialloblu a ufficializzare il prolungamento del rapporto attraverso le parole del DG Giacomo Benedettini: "La nostra società e il mister hanno condiviso la voglia di partire nuovamente insieme verso importanti obiettivi, dopo 4 anni in cui sono arrivate la vittoria del campionato sammarinese, una Coppa Titano e una Supercoppa, oltre alla storica qualificazione come prima squadra nella storia della Repubblica di San Marino al primo turno di Europa League. Siamo orgogliosi di annunciare che Cecchetti sarà il nostro allenatore per il quinto anno consecutivo”.

