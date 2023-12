CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Fiori e Murata non sfondano, finisce 0-0 In classifica resta tutto com'era, coi gialloblu quarti a +1 dai bianconeri.

Arriva alla 12ª la prima X del campionato del Murata. Col Tre Fiori è scontro per il quarto posto e ne esce uno 0-0 che lascia tutto com'è, coi gialloblu che mantengono il +1 sui bianconeri. Una patta che non fa il bene di nessuna, perché sopra La Fiorita e Tre Penne allungano e sotto il Cosmos sale e ora ha entrambe nel mirino.

Un quarto d'ora di nulla e poi la prima leggerezza del pomeriggio di Gueye, che su un pallone spiovente dal limite la calcola male e finisce col bloccare fuori area: l'arbitro valuta come non chiara occasione da gol e dunque per il portiere è solo giallo, tra le proteste del Tre Fiori. Che al netto di un possesso palla principalmente bianconero, ha le occasioni più nitide: Dolcini riceve da Mazzotti e la mette perfetta per la testa di Fedeli, palla appena a lato. Ancora Mazzotti dalla bandierina per Cecconi, che non è in giornata e non inquadra l'inzuccata.

Di là Tocceceli apre e chiude il triangolo con Ura, anziché tirare di prima però stoppa e si ritrova ingabbiato dalla difesa avversaria. Altri brividi da Gueye che mette a sedere l'accorrente Fedeli ma poi appoggia verso Cecconi, provvidenziale la pezza dell'attento Vasconcellos.

E allo scadere del recupero di frazione, un'occasione per parte: punizione di Mazzotti, torre di Cecconi e Fedeli la consegna a Gueye svirgolando la girata ravvicinata; si cambia fronte e Ura affonda a sinistra e mette dentro, dove Rodrigues non impatta e Nardi è salvifico nel mettere il guanto.

Da posizione simile, nella ripresa, Ruocco imbuca un pallone che Gueye fa rimpallare addosso a Dolcini, Vasconcellos è ancora angelo custode e salva sulla linea in spaccata. Questo al 56°, poi altri 20' di nulla e un nuovo ping pong: tocco kamikaze di Rizzo che pesca in area Ura, destro e parata di Nardi; ribaltamento e Bernardi crossa perfetto per Cecconi, liberato nel box per un tocco al volo clamorosamente a lato.

Quindi Mazzotti ci prova direttamente dalla bandierina e Gueye respinge di piede, sul prosieguo Cirrottola va giù e il Tre Fiori invoca invano un rigore che non avrà. Resta un ultimo affondo di Cunha che salta Islamaj e pennella nel cuore dell'area, Toccaceli non trova i tempi per lo stacco e il tabellino rimane immacolato.

