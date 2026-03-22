Tre Fiori, è un pari che non fa male: 0-0 con La Fiorita

©FSGC/Izzo

Tutto sommato, può andar bene così. Il Tre Fiori esce indenne dall'ultimo scontro al vertice del proprio campionato, pareggiando per 0-0 contro La Fiorita, e mantiene un punto di vantaggio sulla Virtus che, seppur esiguo, consente ai gialloblù di avere in mano il proprio destino, soprattutto di fronte un calendario più che favorevole. Stavolta però la squadra di Girolomoni non supera di slancio l'ostacolo, come fatto con la Virtus sia in campionato, sia in coppa, piuttosto, si può dire che gli passi accanto, aggirandolo per prendersi il massimo da una gara che si era complicata tantissimo e che lascia dei rimpianti a Montegiardino.

Dopo un primo tempo al limite del soporifero, con una parata di Nardi su Affonso e un palo clamoroso di Prandelli con un tiro al volo da fuori area, La Fiorita prende in mano la gara nel secondo tempo e schiaccia la capolista. Proprio Affonso è il mattatore dell'intera ripresa, spostandosi dalla fascia destra a quella sinistra, e prende costantemente di mira Pesaresi palla al piede. Il numero 17 prima chiede un calcio di rigore un po' pretenzioso, poi mette un cross pericolosissimo su cui Dormi arriva in ritardo di un decimo di secondo, infine va al tiro ravvicinato sfruttando una situazione caotica che il Tre Fiori si era creato da solo, chiamando e poi ritardando una sostituzione e ritrovandosi scoperto alla ripresa del gioco.

L'occasione migliore però se la crea a metà secondo tempo, quando, da solo, si costruisce una conclusione al limite su cui Nardi indossa il mantello da supereroe. Lo stesso portiere, migliore in campo per il Tre Fiori insieme al difensore Rea, neutralizza anche un tiro di Golia in contropiede. Col passare del tempo, nonostante il pressing continui, La Fiorita perde lucidità e, giusto nel finale, concede le uniche opportunità della ripresa al Tre Fiori, tutte capitate sui piedi di Benedettini, che però calcia centrale raccogliendo un cross, calcia alto alla fine di un'azione in solitaria e calcia addosso alla difesa quando avrebbe dovuto servire Prandelli. Il muro contro muro porta quindi allo 0-0, ma per la capolista va bene così.







