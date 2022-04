CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Fiori e Virtus, raggiunto l'obiettivo delle "prime 4": 1-0 per i gialloblu Tre Fiori e Virtus, complice il ko del Pennarossa, accedono ai play-off diretti con un turno d'anticipo. Lo scontro diretto di Domagnano va agli uomini di Borgagni che raggiungono i neroverdi al terzo posto: decide il gol di Adami a 10 minuti dalla fine.

Il Tre Fiori ritrova la vittoria nel momento più importante e delicato della sua stagione, la Virtus crolla quando il più sembrava fatto. Il gol di Adami a 10 dal 90’ sposta gli equilibri, in un colpo solo i gialloblù si prendono accesso ai play-off diretti - come Acquaviva, complice il ko del Pennarossa - e prelazione sul 3° posto grazie al vantaggio negli scontri diretti. Il match di Domagnano é equilibrato, si gioca a buoni ritmi ma vive di poche emozioni: Passaniti viene subito chiamato in causa da corner, respinta in tuffo del portiere neroverde. La migliore occasione del primo tempo la costruisce Gjurchinoski che brucia in velocità un altro “centometrista” come Battistini, entra in area e calcia ma la deviazione di Giacomoni é decisiva e la palla sbatte sul palo.

La Virtus tira un sospiro di sollievo e, nella ripresa, parte meglio: Gori penetra in area e la difesa del Tre Fiori si salva, in qualche modo. Passa letteralmente a centimetri dall’1-0, invece, Angeli quando va in girata da corner ma non inquadra lo specchio per un soffio. Anche Focaccia prova a far male: incornata sul piazzato di Tadhzybayev, Castagnoli la vede uscire con un brivido. Il Tre Fiori si difende in maniera ordinata ma in avanti é sterile, almeno fino a quando Adami decide di far saltare il banco: il 5 si gira in area, staffilata con il mancino che passa tra le tante gambe neroverdi e non lascia scampo a Passaniti. Vantaggio Fiorentino con una rete di pregevole fattura e, soprattutto, di importanza vitale. Anche perché la Virtus accusa il colpo, Tadhzybayev ci prova da fermo ma sfiora l’incrocio. E allora il Tre Fiori può festeggiare: con una vittoria contro la Juvenes/Dogana nell’ultima giornata sarà terza posizione in regular season.

