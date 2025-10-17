Tre Fiori - Folgore apre la 6ª giornata

La capolista apre il ritorno in campo del Campionato sammarinese. Il Tre Fiori sarà subito di scena nel 6° turno, quello del rientro sul Titano dopo la seconda sosta per le Nazionali, sfidando una delle contendenti per le primissime posizioni: la Folgore. Fin qui, cammino netto per la squadra di Girolomoni, con cinque vittorie, 10 goal segnati e uno solo subito, mentre quella di Lepri insegue a 12 punti e il solo stop accusato con la Virtus: un successo vorrebbe dire aggancio ai gialloblù.

Il venerdì sera sarà però ricchissimo e proporrà altre due gare molto interessanti, a partire da Tre Penne – Cosmos. La squadra di città, attardata di 2 lunghezze dalla vetta, proverà ad approfittare di un eventuale passo falso del Tre Fiori, mentre il Cosmos, che ha solo 4 punti, ha bisogno di dare continuità alla vittoria trovata prima della sosta. L'altra partita opporrà Domagnano e Juvenes Dogana.

Mister Amati, ora ai giallorossi, affronta il suo passato recente nella sfida tra la quinta e la sesta del campionato. Due squadre che in estate hanno lavorato tanto per crescere e che puntano dritte ai playoff. Con l'incontro tra Fiorentino e Virtus anticipato di un giorno, diventano quattro le partite del sabato.

I campioni di San Marino, reduci da quattro vittorie consecutive, hanno approfittato della sosta per recuperare qualche infortunato e cercano un altro successo importante contro un Fiorentino che è ancora un cantiere aperto ed è in cerca un'identità precisa, ma non va sottovalutato.

La gara che trasmetteremo in diretta, alle 15, sarà quella tra Faetano e Libertas, che metterà in palio il settimo posto, attualmente occupato dai gialloblù, con gli amaranto a solo un punto di distanza.

Chiuderanno il sabato la partita tra Cailungo e La Fiorita, ancora imbattuta ma già lontanissima dalla vetta, per via della penalizzazione di inizio anno, e quella tra Pennarossa e San Giovanni, che metterà sul piatto punti preziosi per provare a riemergere dai bassifondi della classifica.

Infine, una sola gara si giocherà di domenica, quella tra San Marino Academy Under 22 e Murata. Una sfida in programma a Montecchio, che trasmetteremo in diretta, alle 15.







