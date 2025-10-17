CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Fiori - Folgore apre la 6ª giornata Il big match per la vetta si giocherà stasera. Subito in campo anche il Tre Penne, la Virtus sfida il Fiorentino

La capolista apre il ritorno in campo del Campionato sammarinese. Il Tre Fiori sarà subito di scena nel 6° turno, quello del rientro sul Titano dopo la seconda sosta per le Nazionali, sfidando una delle contendenti per le primissime posizioni: la Folgore. Fin qui, cammino netto per la squadra di Girolomoni, con cinque vittorie, 10 goal segnati e uno solo subito, mentre quella di Lepri insegue a 12 punti e il solo stop accusato con la Virtus: un successo vorrebbe dire aggancio ai gialloblù.

Il venerdì sera sarà però ricchissimo e proporrà altre due gare molto interessanti, a partire da Tre Penne – Cosmos. La squadra di città, attardata di 2 lunghezze dalla vetta, proverà ad approfittare di un eventuale passo falso del Tre Fiori, mentre il Cosmos, che ha solo 4 punti, ha bisogno di dare continuità alla vittoria trovata prima della sosta. L'altra partita opporrà Domagnano e Juvenes Dogana.

Mister Amati, ora ai giallorossi, affronta il suo passato recente nella sfida tra la quinta e la sesta del campionato. Due squadre che in estate hanno lavorato tanto per crescere e che puntano dritte ai playoff. Con l'incontro tra Fiorentino e Virtus anticipato di un giorno, diventano quattro le partite del sabato.

I campioni di San Marino, reduci da quattro vittorie consecutive, hanno approfittato della sosta per recuperare qualche infortunato e cercano un altro successo importante contro un Fiorentino che è ancora un cantiere aperto ed è in cerca un'identità precisa, ma non va sottovalutato.

La gara che trasmetteremo in diretta, alle 15, sarà quella tra Faetano e Libertas, che metterà in palio il settimo posto, attualmente occupato dai gialloblù, con gli amaranto a solo un punto di distanza.

Chiuderanno il sabato la partita tra Cailungo e La Fiorita, ancora imbattuta ma già lontanissima dalla vetta, per via della penalizzazione di inizio anno, e quella tra Pennarossa e San Giovanni, che metterà sul piatto punti preziosi per provare a riemergere dai bassifondi della classifica.

Infine, una sola gara si giocherà di domenica, quella tra San Marino Academy Under 22 e Murata. Una sfida in programma a Montecchio, che trasmetteremo in diretta, alle 15.

