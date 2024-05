CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Fiori: Francesco Lorusso sarà il nuovo direttore sportivo

Tre Fiori: Francesco Lorusso sarà il nuovo direttore sportivo.

Una prima novità in casa Tre Fiori. La società del presidente Marino Casali ha annunciato il nuovo direttore sportivo, si tratta di Francesco Lorusso. Il nuovo ds entra a far parte dell'organigramma gialloblu che prevede già Giorgio Leoni come direttore tecnico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: