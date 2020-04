Tre Fiori, Francesco Lunardini: "Speriamo di ripartire, sarebbe importante confrontarsi tutti insieme prima di tornare in campo"

Tutto fermo a San Marino in attesa di conoscere le misure del nuovo decreto previsto per il prossimo week-end. La Federcalcio dovrà comunicare alla Uefa entro il 25 maggio se ci saranno le condizioni per poter riprendere l'attività. Nel frattempo, abbiamo fatto il punto della situazione con uno dei giocatori più rappresentativi del campionato sammarinese, il centrocampista del Tre Fiori, Francesco Lunardini. Sentiamolo



