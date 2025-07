CONFERENCE LEAGUE Tre Fiori, Girolomoni: "È dall'anno scorso che riusciamo a fare cose che ci dicono essere impossibili" Il tecnico gialloblu: "Abbiamo portato in alto il nome di San Marino, proveremo a farlo anche là".

Il Tre Fiori batte 1-0 il Pyunik nell'andata del turno preliminare di Conference League e Danilo Girolomoni, all'esordio nelle coppe europee, si gode il risultato: "È dall'inizio dell'anno, dell'anno scorso, che ci dicono che qualcosa è impossibile da fare e riusciamo a farlo. E anche questa volta ci siamo riusciti, ci proviamo anche la prossima volta e speriamo che vada bene anche quest'altra volta. Sono squadre estremamente attrezzate e quindi è veramente molto difficile. Andremo a giocare in uno stadio grande, in una città che ha più di un milione di abitanti, quindi sicuramente anche il tifo spingerà forte gli avversari per passare il turno. Ho detto ai ragazzi: guardate, rappresentiamo San Marino in Europa ed è giusto portare in alto questo nome. Perché veramente la Repubblica è giusto che sia conosciuta in Europa. L'abbiamo fatto con un risultato, possiamo farlo con lo sport. Oggi ci siamo riusciti, proveremo a farlo anche la prossima volta".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: