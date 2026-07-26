Tre Fiori, Girolomoni: "La Panchina d'oro un premio alla squadra"

Danilo Girolomoni è il miglior allenatore della stagione 2025-26. Questo ha decretato la giuria di Calcio Estate, che alla guida del Tre Fiori ha assegnato la Panchina d'oro, un premio che il marchigiano si è meritato riportando i gialloblù al titolo sammarinese dopo sei anni. Una stagione che Girolomoni definisce "stupenda. Questi premi personali che arrivano a me, a Prandelli come miglior giocatore straniero del campionato, a Sancisi inserito tra i migliori sammarinese, non sono altro che il lavoro del collettivo. Oggi premiano noi, ma premiano tutta la squadra".

C'è un momento che ricordi di più di questa stagione?

"Sono tanti momenti, più un percorso di due anni fatti insieme. La vittoria dello scudetto nell'ultima giornata con il Pennarossa forse è il momento più bello e anche giocare in Champions League è un ricordo che rimarrà per sempre".

Hai una dedica per questo premio?

"Alla società per prima, che ha visto in me qualcosa e oggi la ripago. Li abbiamo ripagati insieme con il campionato. Al direttore sportivo, che mi è sempre molto vicino, ai ragazzi, perché sono riusciti a mettere in pratica quello che proviamo - e non è così semplice - e a livello emotivo sicuramente questa dedica va a mia moglie, a cui tolgo tanto tempo che dedico al calcio, quindi veramente grazie a tutti".











