CONFERENCE LEAGUE Tre Fiori, Girolomoni: "Nel secondo tempo abbiamo giocato come sappiamo"

Il Tre Fiori esce dalla Conference League cedendo 5-0 al Pyunik, il tecnico Danilo Girolomoni si dice comunque "Molto contento perché nel secondo tempo abbiamo giocato da Tre Fiori, quindi cercando di imporre il nostro gioco e giocando nella metà campo loro. Peccato perché il risultato era già sul 3-0, anche se poi fondamentalmente forse hanno fatto meno di quello che hanno fatto l'andata. Ci sono stati due episodi, che sono due rigori, probabilmente che c'erano anche, però hanno indirizzato la partita. C'è un po' di rammarico perché poi nel secondo tempo, ripeto, abbiamo fatto la partita che volevamo fare, siamo riusciti a prendere un calcio di rigore. Se va sul 3-1 la partita, in un momento in cui stiamo spingendo, in cui forse eravamo padroni del gioco, magari la partita finisce diverso, però il calcio è questo e va bene così. Sono stato orgoglioso dei ragazzi di quello che hanno fatto. Il risultato, ripeto, secondo me è bugiardo per la prestazione e quindi vanno fatti solo dei grandissimi complimenti a tutti, perché tutti ci hanno messo l'anima dalla società in giù. Ho detto ai ragazzi: visto che è così bella l'esperienza, vediamo di riprovarci il prossimo anno".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: