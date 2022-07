Il Tre Fiori chiude la sua Conference League con un bilancio assolutamente positivo, come sottolinea anche il difensore Eros Grani: "Sono fierissimo dei miei compagni e della società: al ritorno li abbiamo dominati, c'è tanto orgoglio ma anche un pizzico di rammarico per quel gol preso nel finale alle Far Oer".

