CONFERENCE LEAGUE Tre Fiori, Grani: "Fierissimo dei miei compagni e della società" Il difensore: "Al ritorno li abbiamo dominati, c'è tanto orgoglio ma anche un pizzico di rammarico per quel gol preso nel finale alle Far Oer".

Il Tre Fiori chiude la sua Conference League con un bilancio assolutamente positivo, come sottolinea anche il difensore Eros Grani: "Sono fierissimo dei miei compagni e della società: al ritorno li abbiamo dominati, c'è tanto orgoglio ma anche un pizzico di rammarico per quel gol preso nel finale alle Far Oer".

Nel video l'intevista

