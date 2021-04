COPPA TITANO Tre Fiori in finale, Tre Penne ko 2-0 Bordon e Sartori la chiudono in mezz'ora, poi ci pensa Aldo Simoncini. I gialloblu attendono una tra Folgore e La Fiorita.

Partenza a gas aperto e super ripresa di Aldo Simoncini, così il Tre Fiori si prende la seconda finale consecutiva di Coppa Titano. 2-0 a un Tre Penne che reagisce alle scoppole iniziali con un secondo tempo all'arma bianca, non abbastanza però per espugnare il fortino eretto dai gialloblu.

[Banner_Google_ADS]

Cinici e spietati nel trovare, in mezz'ora, la fuga per la vittoria. Fuga come quella con cui Sartori ara tutta la fascia mancina: recupero su Battistini – con fallo, secondo i biancazzurri – marce alte inserite e imbucata per Vandi, la cui conclusione strozzata da Costa diventa un assist che Bordon non può rifiutare. Il raddoppio invece arriva dall'altro lato, stavolta su uno spunto di Santoni che s'allarga e mette dentro: Bordon non impatta ma porta tutti su di sé, così per Sartori il tocco a rete è una comoda formalità. Bordon viene di nuovo chiamato al bis dalla morbida di Lunardini, sul dunque è però provvidenziale il disturbo di Lombardi.

In tutto ciò il Tre Penne comincia a dar segno di sé, per quanto prima del riposo il meglio sia un tiro di Costantini che s'impenna su Davide Simoncini ed è alzato in corner da Aldo. Tutt'altro sprint nella ripresa, quando il Tre Fiori si mette a riccio e la spinta biancazzurra si fa incessante. Comincia Costa con un cross teso per Pieri, in ritardo d'un pelo. Ceci ha bisogno di rimonta e inserisce Ceccaroli e Chiurato, per un 4-2-4 d'assalto.

Gasperoni, sponda proprio di Chiurato e girata di Sorrentino, Simoncini oppone i guanti. L'estremo ha vita più facile quando Ceccaroli la strappa a Rea e si costruisce la conclusione, troppo debole e centrale per spaventare. Genestreti riesce solo a sfiorare la punizione da sinistra di Gai, mentre quando è Gasperoni a crossare dalla mancina Chiurato s'avvita di testa e Simoncini piazza il riflesso salvifico. L'ultima speranza biancazzurra muore col destro da fuori appena alto di Gai: il Tre Fiori difenderà il titolo del 2019 per portare a casa il suo 8° successo in Coppa Titano, col quale aggancerebbe il Domagnano al 2° posto dell'albo d'oro, dietro la Libertas.



I più letti della settimana: