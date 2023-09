MERCATO Tre Fiori: ingaggiato l'attaccante Vincenzo Cirrottola

In attesa della prima giornata del Campionato Sammarinese di calcio in programma dal 15 al 17 settembre, proseguono le trattative del calciomercato. Il Tre Fiori ha perfezionato l'acquisto di Vincenzo Cirrottola, attaccante classe 2003, lo scorso anno in serie D con la maglia del Bitonto ma di proprietà del Monopoli. Cirottola sarà a disposizione del tecnico Andrea De Falco per la prima giornata di campionato che prevede la supersfida tra Tre Fiori e Virtus.

