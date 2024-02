CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Fiori, Islamaj: "Tre punti importanti, con un po' di fortuna" Il centrocampista ha propiziato l'autorete valsa la vittoria ai suoi.

Il Tre Fiori la spunta sulla Folgore con un un'autorete allo scadere di Venturini, propiziata dalla giocata di Katriel Islamaj: "Abbiamo avuto un po' di fortuna, ma il gol ce lo teniamo stretto. Abbiamo affrontato una squadra molto organizzata, trovando tre punti importanti in un periodo, per noi, non ottimale".

