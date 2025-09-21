CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Fiori-Juvenes/Dogana, Bernardi: "Siamo una squadra forte, contento per il gol e per i 3 punti"

Grande protagonista nel successo del Tre Fiori l'attaccante Tommaso Bernardi. Il suo gol nel finale ha regalato 3 punti fondamentali ai gialloblu: "E' stata una partita tosta, loro sono un'ottima grande squadra però si siamo stati bravi a spingere fino alla fine, a crederci e poi per fortuna il gol è arrivato"

Cos'è mancato fino al tuo gol al Tre Fiori? "È mancato un po' di un po' di voglia, un po' di cattiveria in più, è mancato un po' di anche tranquillità e alla fine siamo una squadra forte, siamo una squadra con tanti giocatori e alla fine c'è visto e grazie a loro abbiamo trovato il gol"

Ci sei tu così come Benettini, Prandelli e tutti gli altri, però c'è sempre quel giocatore in grado di risolverla alla fine, oggi è toccato a te... "Sì, oggi è toccato a me, l'altra volta è toccato agli altri, siamo tutti forti, siamo pronti, vogliamo andare ad arrivare là davanti, ci aiutano anche dalla panchina gli altri, quindi va bene così"

È vero che si è ancora all'inizio della stagione, però intanto tre vittorie su tre è un buon modo per partire... "Sì, è un buon modo, la stagione è lunga, quindi sarà sempre più difficile, però noi puntiamo ad andare a vincerle tutte"



