Tre Fiori-Juvenes/Dogana, Girolomoni: "Vittoria del collettivo". Boldrini: "Abbiamo dato filo da torcere"

Un successo allo scadere, con il brivido. Ma per il Tre Fiori e per Danilo Girolomoni sono 3 punti fondamentali: "Preferisco vincerle così perché globalmente ti aiuta a credere anche più in te stesso, nelle cose che sai fare fino alla fine e a lottare. Abbiamo trovato una squadra molto forte davanti, che difendeva molto bene, molto ordinata, molto aggressiva e quindi ci ha tolto il palleggio che di solito è la nostra forza e quindi vanno fatti dei complimenti dagli avversariche sono stati molto molto bravi. Alla fine l'abbiamo vinta di collettivo, poi abbiamo giocatori importanti, ma credo che sia stato il collettivo a spingere fino alla fine, a crederci fino alla fine e poi Bernardi sappiamo il giocatore che è, è stato bravo dentro l'area a trasformarlo in oro".

Nonostante il ko nel finale, il tecnico della Juvenes/Dogana Riccardo Boldrini - espulso a fine partita - fa comunque i complimenti ai suoi ragazzi: "Ci siamo comportati veramente molto bene. Abbiamo ceduto un po' alla fine, l'ultimo quarto d'ora siamo andati un pochino indietro con le linee, abbiamo permesso più possesso a loro, ma non abbiamo mai rischiato, abbiamo avuto un paio di occasioni noi buone buone. Il primo gol che prendiamo l'abbiamo preso a un minuto dal termine e questo fa un po' rabbia, con una squadra che è attrezzata per vincere il campionato, però gliel'abbiamo fatta vedere che nonè stata facile".









