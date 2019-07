Tre Fiori - Klaksvik 0-4

Il Klaskvik conferma di essere nettamente superiore ma anche fortunato contro un Tre Fiori che colpisce due legni : traversa di Compagno e palo interno di Apezteguia. A sbloccare il risultato dopo un periodo equilibrato è un fiscale calcio di rigore fischiato per un buffetto di Righetti ai danni di un avversario. Calcio di rigore trasformato da Bjartalio. Il raddoppio è opera di Johannensen bravissimo a rubare il tempo e realizzare lo 0-2 con uno stacco perentorio . Il tris del club delle isole Far Oer arriva a pochi secondi dall’intervallo. 0-3 molto severo prima del riposo. Nella ripresa pressione del Tre Fiori, almeno per arrivare al goal, Andrea Compagno colpisce la traversa di testa. Arriva il poker ospite su palla inattiva. Poi nel finale la splendida azione solitaria di Apezteguia che conclude a portiere battuto e colpisce il palo interno. Al San Marino Stadium Tre Fiori - Klaskvik 0-4