Tre Fiori ko 1-0 con il Tre Penne decide Marigliano

SRV_TRE_FIORI_TRE_PENNE

Il Tre Fiori entra in campo con la certezza del miglior piazzamento e della vittoria nel derby contro il Fiorentino, il Tre Penne forte del successo sulla Folgore: non mancano i presupposti per vedere battaglia e lotta. I ragazzi di Cecchetti attaccano con insistenza solo nei minuti iniziali: le prime azioni gialloblù sono soltanto un flatus vocis perché poi gli avversari prendono il comando delle operazioni. Al 35' è Ceccaroli a rendersi pericoloso per i biancazzurri, ma Aldo Simoncini e la sua difesa si salvano. Finale di tempo intenso: i ragazzi di Ceci provano a chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio, ma devono guardarsi dai gialloblù che poco prima del duplice fischio sfiorano il colpo dell'1-0 con Massaro. La ripresa si apre con la bella conclusione di Gai che trova solo la deviazione in corner, ma la maggior pressione biancazzurra raggiunge i frutti sperati. Marigliano, entrato in campo da 60 secondi, dimostra che l'infortunio che lo aveva menomato, è alle spalle: il gol che sblocca la partita è pesantissimo e manda in avanti il Tre Penne. Il numero 21 festeggia la rete togliendosi la maglia. La pioggia rallenta le operazioni di gioco e forse riduce inesorabilmente le emozioni di una semifinale, i ragazzi di Ceci mantengono l'1-0 e il Tre Fiori non trova la forza di reagire. Per i gialloblù solo una vittoria al ritorno può spalancare le porte della finale.

Paolo Santi