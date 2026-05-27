Tre Fiori, La Fiorita e Virtus: è partita la missione Europa

Meritate vacanze, almeno per un mese. Perché ormai – anche a San Marino – il calcio non si ferma. Andati in archivio Campionato Sammarinese e Coppa Titano, sono state definite anche le squadre che rappresenteranno il Titano nelle prossime coppe europee.

A partire dal Tre Fiori che – 6 anni più tardi – tornerà a giocare la Champions League. I neo-campioni di San Marino, protagonisti di un'autentica cavalcata Scudetto, scopriranno il loro avversario il prossimo 16 giugno, nel sorteggio che si terrà a Nyon. Il Tre Fiori – che non sarà testa di serie – potrà incontrare alcune vecchie conoscenze del calcio sammarinese come i gallesi del The New Saints, i gibilterriani del Lincoln oltre ai faroensi del Ki e i lettoni del Riga, affrontati proprio dai gialloblu nelle scorse stagioni di Europa League. Tre Fiori che ha già passato due volte il turno – 2018, per una "prima" storica, e 2022 in Conference – e, in Champions, lo ha sfiorato nel 2009/2010 sconfitta solo ai rigori dal Sant Julià. Andata in programma il 7 o l'8 luglio, ritorno una settimana dopo - 14 o 15.

Proprio come il Tre Fiori, anche La Fiorita e Virtus scopriranno il proprio destino della campagna europea il 16 giugno quando si terranno anche i sorteggi del primo turno preliminare di Conference League. Montegiardino, alla quindicesima partecipazione consecutiva, ci arriva da vincitrice della Coppa Titano e – soprattutto – da testa di serie, che permette di sognare un passaggio del turno già raggiunto nel 2024/2025 contro i bielorussi dell'Isloch Minsk ai calci di rigore.

Dall'altra parte – e, dunque, da non testa di serie – c'è la Virtus, seconda classificata del Campionato Sammarinese. Acquaviva è la più “giovane” tra le sammarinesi impegnate in Europa ma anche quella che è stata in grado di avanzare per più turni, sfiorando la scorsa estate una clamorosa qualificazione alla fase campionato di Conference. Questo dopo aver ottenuto un bye al secondo turno e aver eliminato i moldavi del Milsami al terzo prima di fermarsi – non senza combattere – al play-off contro il Breidablik. Anche in questo caso ci sono formazioni già incontrate nel passato: tra le tante gli armeni del Pyunik, i kosovari del Ballkani, i nordirlandesi del Linfield o lo stesso Milsami, oltre agli andorrani del Santa Coloma. Date di debutto già definite: andata il 9 luglio, ritorno il 16.







