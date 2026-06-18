Tre Fiori, La Fiorita e Virtus: ecco le date per Champions e Conference

Si inizia a respirare aria di Europa per Tre Fiori, La Fiorita e Virtus, le tre squadre che rappresenteranno San Marino nelle competizioni del Vecchio Continente. Per i gialloblu – campioni di San Marino – il doppio confronto in Champions League con i nordirlandesi del Larne, anch'essi vincitori in patria con il terzo titolo degli ultimi quattro anni. Tre Fiori che tornerà a giocare la massima competizione europea per club – sarà la quinta volta – e curiosamente sempre contro una formazione dell'Irlanda del Nord, dopo l'ultima volta del 2020 contro il Linfield in campo neutro a Nyon.

Ufficializzate – o quasi – anche le date: gara di andata martedì 7 luglio sul Titano, ritorno una settimana più tardi – il 14 – all'Inver Park Stadium di Larne. Il “quasi” è dato dal fatto che in Irlanda del Nord il 13 e il 14 sono giorni di festa nazionale e i biancorossi stavano pensando a una richiesta di spostamento. Cosa che la UEFA ad oggi non ha aperto. In caso di vittoria il Tre Fiori – che già ha passato il turno in Europa e Conference League – se la vedrebbe con la Stella Rossa di Belgrado al secondo turno. In caso di sconfitta gialloblu qualificati direttamente al terzo turno di Conference, considerando il bye ottenuto in sede di sorteggio.

Doppia trasferta all'andata per La Fiorita e Virtus in Conference League. Montegiardino, che ha conquistato l'ultima Coppa Titano, volerà in Lussemburgo martedì 7 luglio per vedersela con l'UNA Strassen. Granducato che evoca dolci ricordi alle formazioni sammarinesi con il Tre Fiori in grado di eliminare il Fola Esch nel 22/23 con successo sia all'andata che al ritorno. Secondo round tra La Fiorita e UNA in programma martedì 14 luglio: per i gialloblu è la quindicesima partecipazione consecutiva alle coppe europee – record assoluto – per il tecnico Stefano Ceci sarà la 20^ e la 21^ presenza in panchina, il migliore tra gli allenatori dei club biancazzurri.

Giovedì 9 – in Georgia - la prima partita tra la Virtus – seconda forza del Campionato Sammarinese – e Dila Gori, vincitrice della coppa nazionale. Neroverdi che sono i più “giovani” in termini di esperienza europea ma anche quelli in grado di spingersi più in avanti, sfiorando lo scorso anno una clamorosa qualificazione alla fase campionato di Conference. Andata come detto il 9 luglio, ritorno il 16 al San Marino Stadium. Terzo incrocio tra club sammarinesi e georgiani dopo quelli tra Faetano e Zestafoni – con lo 0-0 del 2010 – e Tre Penne-Dinamo Batumi. Anche in questo caso sorteggiato a Nyon il secondo turno: La Fiorita – in caso di successo – incontrerebbe il Partizan Belgrado in un confronto sicuramente affascinante, la Virtus affronterebbe i ciprioti dell'Apollon Limassol.







