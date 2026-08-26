Tre Fiori-La Fiorita, Girolomoni: "Questi ragazzi sono unici". Ceci: "Non sono d'accordo con l'espulsione di Djuric"

Ringrazia i suoi giocatori il tecnico del Tre Fiori Danilo Girolomoni: "Ci eravamo stufati di vedere, nelle ultime finali, alzarci la coppa in faccia. Adesso finalmente è arrivato un altro meritato premio per il Tre Fiori. Sì, ci eravamo quasi riusciti anche stavolta perché la partita si era complicata, ma d'altronde, quando hai davanti una squadra come La Fiorita, con quei primi undici e poi quelli che hanno messo dopo, diventa difficile riuscire a chiudere la partita anche nei 90 minuti. Però siamo rimasti attenti, vigili, non ci siamo fatti prendere dal panico sui due gol subiti. Siamo andati avanti, poi alla fine la lotteria dei rigori è così. Siamo stati più fortunati, più bravi, non lo so... Ma la volevamo fortemente e forse anche quello ha inciso".

Nonostante la stanchezza, si è visto un primo tempo veramente spumeggiante del Tre Fiori. Poi, ovviamente, un po' siete calati...

"Sì, veramente non ho più aggettivi per questi ragazzi che sono qualcosa di speciale, perché lo dico veramente a cuore aperto, voglio loro un bene dell'anima. Riescono a rendere possibili le cose magari impossibili. Eravamo corti ed eravamo anche stanchi, molto stanchi, sinceramente. Sono riusciti a giocare 120 minuti contro una corazzata. Non so veramente dove trovino le energie, hanno un cuore grande e qualità ancora più grandi".

Nonostante la sconfitta, l'allenatore de La Fiorita Stefano Ceci è comunque soddisfatto della prestazione dei suoi: "Nel contesto generale della gara, la squadra ha fatto bene. Non benissimo i primi 20 minuti, dove il Tre Fiori secondo me è riuscito a trovare delle linee di passaggio in delle zone di campo dove noi facevamo fatica ad accorciare. Però per tutto il resto della gara, anche in dieci, credo che la squadra abbia fatto molto bene. Quindi continuiamo a lavorare".

L'espulsione di Djuric è un episodio che aveva un po' spezzato le ali, no? Dopo aver raggiunto il 2-2 l'inerzia sembrava girare dalla parte de La Fiorita...

"Sì, l'inerzia era l'inerzia che avrebbe probabilmente portato la partita da una parte. Non sono d'accordo con la valutazione, in questo caso, di Beltrano. Forse il quarto ufficiale avrebbe potuto dargli un aiuto perché era lì a due metri, però di fatto un giocatore viene espulso, si rimane in dieci in una partita che poi può arrivare anche a 120 minuti ed è successo all'inizio del campionato. Quindi il dispiacere grosso è questo".







