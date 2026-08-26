Tre Fiori-La Fiorita: la gioia di Nardi e la delusione di Serges

Eroe di serata Michele Nardi, decisivo sul rigore che ha consegnato la Supercoppa al Tre Fiori: "È stata, credo, una bellissima partita, anche da vedere. Buoni ritmi, nonostante siamo comunque a inizio stagione. Siamo prevalsi noi nella prima parte, siamo andati in vantaggio, poi, nella ripresa, giustamente, loro spingono: le qualità sono importanti, è una squadra costruita per vincere e si è visto. Quindi, complimenti comunque a loro, hanno riaperto la partita. Poi c'è stato l'episodio dell'espulsione e noi abbiamo ripreso campo. Sono state partite in una, è stato bello concluderla così".

Vincere, poi, aiuta a vincere, quindi partire con un trofeo è di buon auspicio...

"Eh, questo sarà il campo a dirlo. L'unica cosa che posso dire è che siamo contenti, è il frutto del lavoro. Quest'estate non ci siamo mai fermati, abbiamo avuto queste esperienze importanti sia in Champions, sia in Conference. La squadra ancora non è amalgamata al 100%, per alcune assenze, però siamo super contenti di quello che abbiamo fatto".

Debutto positivo in maglia La Fiorita invece per il neo-acquisto Giuseppe Serges, anche se c'è rammarico per la sconfitta: "Ho trovato un bel gruppo di ragazzi e sì, dai, sono felice di essere entrato bene e di aver propiziato due gol, però poi, diciamo, si annulla un po' tutto quando alla fine non riesci a portare il risultato a casa. Ci abbiamo provato fino alla fine, anche con uno in meno, ma niente, non ha girato. Quindi, dai, speriamo di riuscire a toglierci altre soddisfazioni più avanti".

Nel video le interviste ai due giocatori







