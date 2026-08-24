Tre Fiori-La Fiorita vale la Supercoppa Sammarinese

La partita che ha chiuso la stagione 25/26 sarà anche quella che aprirà la 26/27. Ancora una volta Tre Fiori-La Fiorita si ritrovano una di fronte all'altra: a maggio, nella finale di Coppa Titano, vinse Montegiardino. Martedì sera ad Acquaviva chissà. Si gioca la Supercoppa Sammarinese, il primo trofeo della nuova annata. Da una parte i gialloblu di Girolomoni che hanno conquistato l'ultimo campionato, dall'altra i gialloblu di Ceci che – come detto – si sono imposti in Coppa.

Una partita che vivrà al suo interno tante “piccole partite”: la condizione fisica dei giocatori, il rendimento dei nuovi arrivati da una parte e dall'altra. Tre Fiori e La Fiorita non si sono quasi mai fermate: Montegiardino è stata eliminata al primo turno di Conference contro i lussemburghesi dell'UNA Strassen, Fiorentino ha vissuto prima l'avventura in Champions contro il Larne e poi proprio in Conference contro i kosovari del Drita.

Tre Fiori-La Fiorita sarà in diretta su San Marino RTV dalle ore 20.45. Chi vince alza al cielo il primo titolo, succedendo alla Virtus nell'albo d'oro della Supercoppa.

Nel servizio le parole di Stefano Ceci (allenatore La Fiorita) e Danilo Girolomoni (allenatore Tre Fiori)







