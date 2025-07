Tre Fiori, le parole di Rea e Dolcini

Nonostante il 5-0 incassato dal Pyunik, uno dei migliori in campo per il Tre Fiori è stato il difensore Simone Rea: "Ci aspettavamo una partenza forte da parte loro, visto comunque il risultato dell'andata, abbiamo cercato comunque di fare il massimo e abbiamo preso gol subito dopo 13 minuti su un rigore. È chiaro che col senno di poi il risultato è stato molto largo, però io personalmente sono molto contento della prestazione che abbiamo fatto. Nell'intervallo ci siamo guardati negli occhi, ci siamo detti che se dobbiamo rischiare rischiamo il tutto per tutto, proviamo comunque una reazione per cercare di riaprirla e non è facile, perché quando giochi contro una squadra preparata e allenata che fa molto giro palla ti fa consumare un sacco di energie e poi può mancare anche lucidità da sottoporta".

"Nel primo tempo abbiamo dato tutto - aggiunge il centrocampista Federico Dolcini - abbiamo forse sbagliato non la quantità di corsa ma la qualità, abbiamo corso un po' male, sapevamo che avrebbe stato difficile. Nel secondo tempo magari loro hanno spinto meno, avevano fatto 3-0: abbiamo provato a giocare alla palla, ci siamo anche riusciti in parte, peccato per il rigore ma fa parte del gioco. Abbiamo cambiato qualcosa a livello di centrocampo, l'organizzazione in campo, magari loro hanno spinto meno o comunque con meno coesione, hanno fatto cambio anche loro, si sono un po' aperti. Abbiamo fatto passaggi di prima, con certe combinazioni che nel primo tempo non siamo riusciti a fare per il pressing alto, siamo riusciti a trovare spazi e comunque arrivare anche ad avere occasioni come rigore".