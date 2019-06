Tre Fiori, Leoni: "Per ora nessun nome grosso, bene l'andata fuori"

L'intervista a Giorgio Leoni

"Ci aspettiamo una squadra discreta, né troppo forte né troppo debole". Così il responsabile tecnico del Tre Fiori Giorgio Leoni, che spiega anche come, nonostante i gialloblu fossero stati sorteggiati per primi, giocheranno l'andata del 27 giugno alle Far Oer: "Loro non erano molto felici di fare la prima in casa, ma visto che La Fiorita era già stata sorteggiata per giocare in casa la UEFA ha optato per questa soluzione". E mentre il Tre Penne sogna il colpo Cassano, al momento il Tre Fiori è indirizzato verso l'autarchia: "Per ora i nostri sono tutti del posto, se arriverà qualcosa di grosso lo accetteremo volentieri".