Tre Fiori - Libertas è 3-2 con rigore al 91'

La fredda serata di Acquaviva è riscaldata da una partita intensa, viva, ricca di episodi che sa tanto di sfida play off anticipata. Tre Fiori e Libertas partono su ritmi altissimi. La squadra di Mirco Papini ci mette appena 2 minuti a creare la prima palla gol con Sopranzi. Conclusione da posizione invitante che De Angelis disinnesca in calcio d'angolo. La Libertas dei primi minuti fa la partita, il Tre Fiori la sblocca. Vandi mette un bel pallone rasoterra dalla sinistra, Bordon la fa sfilare, Matteo Sartori controlla e si gira firmando il primo gol in campionato con la maglia gialloblu al 10'. Tre Fiori avanti 1-0, che dopo sei minuti firma il raddoppio con un super gol di Bordon. L'attaccante del Tre Fiori prende la mira dal limite dell'area e la mette vicino al palo dove Gentilini non arriva. La reazione della Libertas è nel mancino di Bernacci che non riesce a imprimere forza al 34'. Cinque minuti dopo Santoni ci prova da fuori, bella l'idea, la sfera esce di poco sul fondo. Prima della fine di tempo la Libertas riapre la partita con Righini che supera De Angelis con una conclusione da dentro l'area al termine di una bella azione granata.









La ripresa non è da meno del primo tempo. Dopo 7 minuti Bernacci di testa segna il pareggio, il direttore di gara annulla per fallo dell'ex Cesena su Gargiulo. La Libertas torna a lamentarsi due minuti più tardi quando Vandi stende Sopranzi. Dentro l'area per la squadra di Borgo, fuori per quella di Fiorentino. Giusta la decisione di Cenci che concede la punizione. Righini la trasforma in una conclusione spettacolare: il palo salva De Angelis e poi nel batti e ribatti palla sul fondo. Libertas sfortunata. Il conto con la sorte torna in parità quando Marco Bernacci la mette dentro con tutta la difesa del Tre Fiori ferma a guardare, forse per un fuorigioco, che non viene fischiato e l'ex di turno fa sei in campionato al 27'. La partita torna in pieno equilibrio. Bordon potrebbe rimettere il Tre Fiori davanti, ma il numero 9 non angola e non schiaccia abbastanza, il colpo di testa è facile per Gentilini. Si torna dall'altra parte a due minuti dal 90' con il destro, troppo di esterno di Narducci, da dentro l'area manda sul fondo. Il pari sembra il risultato che può accontentare tutti. Santoni va giù in area al 91', Cenci fischia il rigore. Sul dischetto si presenta Bordon, Gentilini intuisce e toccherebbe pure, la carambola premia l'attaccante e non il portiere, che sigla doppietta. Tre Fiori – Libertas non è gara scontata e allora alla ripresa, i granata si costruiscono subito il 3-3 con Spadaro che al 92' è davanti a De Angelis che guadagna il voto alto in pagella con la parata salva risultato. Prima della fischio ci sarebbe tempo anche per il 4-2 di Bordon lanciato in campo aperto, con Gentilini che evita la rete, sarebbe stato un passivo eccessivo. Vince il Tre Fiori 3-2 una bella partita, contro una Libertas tosta e quadrata. Nei play off sarà grande battaglia.