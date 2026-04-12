CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Fiori - Libertas. Girolomoni: "Gara indirizzata subito", Vitiello: "Girone di ritorno incredibile" L'allenatore gialloblù e il ds dei granata analizzano la gara del 28° turno, il momento e il finale di stagione delle due squadre

Un Tre Fiori in controllo, sicuro di sé e dei propri mezzi batte 3-0 una Libertas rimasta in partita per circa un quarto d'ora e ha lo scudetto a un passo, anzi, due. Soddisfatto per i tre punti che lo tengono ancora in vetta è l'allenatore Danilo Girolomoni, che analizza così la gara: "L'abbiamo indirizzata dall'inizio, anche se non eravamo partiti proprio fortissimo, però poi siamo stati tranquilli. Abbiamo cominciato a condurre la gara e siamo riusciti a trovare il goal. Poi anche il fatto di essere rimasti 11 contro 10 ci ha agevolato il lavoro e alla fine l'abbiamo conclusa. Avremmo potuto fare qualche goal in più, per quello che abbiamo creato, però va bene così".

Siete a due sole gare dal grande obiettivo che avevi detto di voler centrare, dopo aver perso la Supercoppa, però c'era stata una fase con alcuni pareggi che aveva messo un po' a rischio tutto. Come avete fatto a ricompattarvi e ritrovare così tante energie?

"Non c'è stata nessuna fase, sinceramente, perché bisognerebbe guardare il calendario quando si fanno le analisi. Se giochi contro la Folgore e contro il Tre Penne, ci sta che magari non si trovino sei punti: ne puoi trovare quattro, ne puoi trovare due, ne puoi trovare uno come è successo a noi. Certo, se giochi con le ultime cinque della classe è un discorso, se giochi con le prime cinque è un altro. Sapevamo di affrontare due squadre forti, abbiamo perso qualche punto, come poi è successo anche alle nostre concorrenti quando hanno giocato contro determinate squadre. Siamo stati bravi a ritornare sul nostro percorso quando abbiamo giocato con squadre contro cui dovevamo fare tre punti".

Faetano e Pennarossa restano ora sul vostro cammino: cosa ti aspetti da queste due partite?

"Il Pennarossa, visti i risultati di oggi, si gioca ancora l'accesso ai play-in e sicuramente venderà cara la pelle. Il Faetano comunque ha fatto bene, anche ieri col Fiorentino ha ribaltato la partita, è rimasto in dieci e alla fine è riuscito a vincere lo stesso. Mi aspetto due gare toste, perché poi quando affronti la prima in classifica penso che sia sempre piacevole farle uno sgambetto. Noi rispettiamo al massimo tutte le squadre che affrontiamo, forse questa è stata la nostra forza. Mi aspetto due battaglie che cercheremo di portare a casa anche questa volta".

Partita difficile da giudicare nel secondo tempo, quella della Libertas, che però nel primo aveva proposto un buon avvio, prima di essere messa sotto nel gioco e nel risultato, dal 20'. Secondo il direttore sportivo, Emiliano Vitiello, la gara era stata preparata nella giusta maniera: "Direi che l'inizio è stato di marca Libertas, siamo partiti con l'atteggiamento giusto, l'abbiamo preparata bene. Poi purtroppo abbiamo avuto due defezioni importanti, la prima per un infortunio di Severi, che ci ha limitato, poi l'espulsione di Tomassini, che ha cambiato completamente gli scenari. Dopo è stata una sofferenza fino alla fine".

Nonostante la giornata complicata, a due turni dalla fine i playoff sono quasi realtà. Ve lo aspettavate, dopo l'inizio complicato di campionato?

"A inizio stagione la società mi aveva chiesto di tornare ai playoff dopo due anni di digiuno. Non mi aspettavo un inizio così difficile, sono sincero. Era anche il mio primo anno a San Marino, perciò pure io ho dovuto capire il contesto in cui arrivavo. Abbiamo avuto delle defezioni importanti, tra cui l'uscita dalla rosa di Osayande e l'infortunio di Casotti, perciò abbiamo giocato tutto il girone d'andata senza punte. Appena c'è stata la possibilità siamo tornati sul mercato e abbiamo sistemato la squadra. Da lì abbiamo fatto un girone di ritorno incredibile perché abbiamo tenuto il passo delle prime fino a oggi, ma è merito soprattutto dei ragazzi e di tutto lo staff, che hanno fatto un lavoro eccezionale. Ancora non c'è la matematica, perciò bisognerà soffrire fino alla fine. Se sarà playoff, come ci auguriamo tutti, giocheremo con la testa libera di una squadra che non ha pressioni, che non aveva necessità di fare chissà che cosa, anche perché, rispetto ad altre, aveva un budget molto diverso".

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